صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوہ کی کریانہ کی دکان کا نامعلوم چور صفایا کر کے فرار

  • سرگودھا
بیوہ کی کریانہ کی دکان کا نامعلوم چور صفایا کر کے فرار

چینی، گھی، چاول، صابن، بسکٹس سمیت دیگر اشیا،پنکھا ،سامان غائب

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نامعلوم افراد نے بیوہ خاتون کا واحد ذریعہ معاش چھین لیا، بتایا جاتا ہے کی دیووال کی رہائشی بیوہ خاتون ممتاز بی بی خاوند کی وفات کے بعد گھر کی بیٹھک میں ہی کریانہ کی دوکان بنا کر اپنے کنبے کی کفالت کر رہی ہے گزشتہ شب نامعلوم چور دوکان کے تالے توڑ کر چینی، گھی، چاول، صابن، بسکٹس سمیت دیگر تمام اشیائے خورونوش کے ساتھ ساتھ پنکھا اور سامان بھی اتھا کر لے گئے ، اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی تاحال ا نکا کوئی سراغ نہیں لگ سکا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سست رفتار انٹرنیٹ نے آن لائن بینکنگ اور کاروبار کو متاثر کردیا، صارفین کو بھاری نقصان

ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آٹومیشن ، ہزاروں مزدور بے روز گار

چنیوٹ: امن کمیٹی کا اجلاس، علما کا امن و بھائی چارے پر اتفاق

اتائیوں کیخلاف کارروائیاں تیز، 4کیسز پراسیکیوشن کیلئے منظور

زرعی یونیورسٹی میں میلہ، جدید ٹیکنالوجی،دیہی ثقافت کی نمائش

واسا حکام کی سیوریج لائنوں کی صفائی،حفاظتی اقدامات پر زور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ