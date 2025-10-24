بیوہ کی کریانہ کی دکان کا نامعلوم چور صفایا کر کے فرار
چینی، گھی، چاول، صابن، بسکٹس سمیت دیگر اشیا،پنکھا ،سامان غائب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نامعلوم افراد نے بیوہ خاتون کا واحد ذریعہ معاش چھین لیا، بتایا جاتا ہے کی دیووال کی رہائشی بیوہ خاتون ممتاز بی بی خاوند کی وفات کے بعد گھر کی بیٹھک میں ہی کریانہ کی دوکان بنا کر اپنے کنبے کی کفالت کر رہی ہے گزشتہ شب نامعلوم چور دوکان کے تالے توڑ کر چینی، گھی، چاول، صابن، بسکٹس سمیت دیگر تمام اشیائے خورونوش کے ساتھ ساتھ پنکھا اور سامان بھی اتھا کر لے گئے ، اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی تاحال ا نکا کوئی سراغ نہیں لگ سکا۔