سیال سروس ایریاز میں ہوٹلوں، ریستورانوں،دکانوں پر چھاپے
نرخ نامے آویزاں نہ کرنے ،ناقص صفائی ،گرانفروشی پر 12افراد گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن فیصل چیمہ نے سیال سروس ایریاز (نارتھ و ساوتھ) میں مختلف ہوٹلوں، ریستورانوں اور دکانوں پر اچانک چھاپے مارے ۔کارروائی کے دوران اشیائے خوردونوش کے نرخ نامے آویزاں نہ کرنے ، مقررہ نرخوں سے زیادہ قیمت وصول کرنے اور صفائی کے ناقص انتظامات پر 12 افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف ایف آئی آرز درج کی گئیں، جبکہ ایک دکان کو سیل کر دیا گیا.اسسٹنٹ کمشنر فیصل چیمہ نے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت پنجاب کی ہدایت پر روزانہ کی بنیا د پر چیکنگ جاری ہے ۔ قیمتوں کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔