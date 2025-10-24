صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیال سروس ایریاز میں ہوٹلوں، ریستورانوں،دکانوں پر چھاپے

  • سرگودھا
سیال سروس ایریاز میں ہوٹلوں، ریستورانوں،دکانوں پر چھاپے

نرخ نامے آویزاں نہ کرنے ،ناقص صفائی ،گرانفروشی پر 12افراد گرفتار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن فیصل چیمہ نے سیال سروس ایریاز (نارتھ و ساوتھ) میں مختلف ہوٹلوں، ریستورانوں اور دکانوں پر اچانک چھاپے مارے ۔کارروائی کے دوران اشیائے خوردونوش کے نرخ نامے آویزاں نہ کرنے ، مقررہ نرخوں سے زیادہ قیمت وصول کرنے اور صفائی کے ناقص انتظامات پر 12 افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف ایف آئی آرز درج کی گئیں، جبکہ ایک دکان کو سیل کر دیا گیا.اسسٹنٹ کمشنر فیصل چیمہ نے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت پنجاب کی ہدایت پر روزانہ کی بنیا د پر چیکنگ جاری ہے ۔ قیمتوں کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ میں 982ڈینگی کیسز، کراچی میں زیادہ مریض رپورٹ

واٹر کارپوریشن کے کمپلین مینجمنٹ سینٹر کو ایک سال مکمل

بچوں کو پیٹ کے کیڑوں سے بچاؤکی مہم 3نومبر سے شروع

گلشن حدیدمیں3 ماہ سے پانی کی بندش،چیف سیکریٹری کانوٹس

پارٹی نے خواتین کی فلاح کیلئے تاریخی اقدامات کئے ، فریال تالپور

کراچی پریس کلب میں دیوالی کی تقریب ہندو برادری کے اہم رہنماؤں کی شرکت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ