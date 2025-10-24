لیڈی ہیلتھ ورکر کا شوہر کیخلاف زیورات ہتھیانے کامقدمہ درج
رقم کا تقاضہ کیا تو قتل کی دھمکیاں دیں،فوزیہ ،معاملے کی چھان بین کر رہے ،پولیس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لیڈی ہیلتھ ورکر نے اپنے شوہر کیخلاف مکان بنانے کا جھانسہ دیکر لاکھوں روپے کے طلائی زیورات ہڑپ کرنے کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کرادیا ، بونگہ منہاس کی رہائشی لیڈی ہیلتھ ورکر فوزیہ پروین نے تھانہ جھال چکیاں میں اپنے شوہر راشد عباس کیخلاف مقدمہ درج کراتے ہوئے بتایا کہ میری شادی 28 مارچ 2021 کو ہوئی ، اپنا مکان نہ ہونے کے باعث میرے شوہر نے 7 اگست 2023 کو یہ کہہ کر مجھ سے طلائی زیورات حاصل کئے کہ اس کے عوض مائیکرو فنانس بنک سے قرضہ لیکر اپنا گھر بنائے گے ، لیکن 11 لاکھ روپے سے زائد کا قرضہ لیکر میرے شوہر نے لاہور کی ایک شادی شدہ خاتون سے دوستی کی اور میری محنت سے کمائی ہوئی رقم ایک شادی شدہ خاتون پر خرچ کردی ، خاتون نے مقدمہ درج کراتے ہوئے بتایا کہ جب میں نے شوہر سے رقم کا تقاضا کیا تو میرے شوہر نے نہ صرف مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی بلکہ تشدد کا نشانہ بھی بنا، تھانہ جھال چکیاں پولیس نے خاتون کی مدعیت میں اس کے شوہر اور شوہر کی شادی شدہ دوست کیخلاف مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی ، پولیس کا کا کہنا ہے کہ معاملے کی چھان بین کر رہے ہیں تفتیشی افسر مقرر کردیا گیا ہے ۔