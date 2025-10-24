3شہریوں کیساتھ 1 کروڑ 18لاکھ کا فراڈ،مقدمات درج
محمد رفیق کیساتھ نامعلوم افراد کی دوران سفر نو سربازی،86ہزار غائب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دھوکہ دہی اور فراڈ کی مختلف وارداتوں میں سلیم پارک کے محمد شاہد سے محمد باسم نے جانوروں کی خرید و فروخت کے دورا ن25لاکھ روپے ،بلاک نمبر14کے وقاص یوسف سے وقاص منیر اور اسکی بیوی عائشہ نے بیس لاکھ روپے ،کوٹ مومن کے یاسر سے وقاص نواز نے 65لاکھ روپے اور ساڑھے آٹھ لاکھ روپے مالیت کے زیورات امانت میں خیانت اور جعلی چیکوں کے ذریعے ہتھیا لئے ، جبک مقام حیا ت کے محمد رفیق کو نامعلوم افراد نے دوران سفر نو سربازی کے ذریعے اپنے چنگل میں پھنسا کر 86ہزار روپے کی رقم سے محروم کر دیا اور رفوچکر ہو گئے ،پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔