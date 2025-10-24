صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی ٹرانسپورٹ اڈے ،شہریوں کو مشکلات کا سامنا

  • سرگودھا
غیر قانونی ٹرانسپورٹ اڈے ،شہریوں کو مشکلات کا سامنا

ہر وقت گاڑیاں کھڑی رہنے سے علاقے مسائل کی آماجگاہ بن چکے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شہر میں غیر قانونی ٹرانسپورٹ اڈوں کی بدستور موجودگی پر حساس ادارے نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے رپورٹ صوبائی و ضلعی حکام کو ارسال کر دی،جس کیمطابق سلانوالی روڈ’ خوشاب روڈ’ اندرون شہر کئی مقامات پر غیر قانونی اڈوں کے باعث نا صرف آمدورفت میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے بلکہ یہ غیر قانونی اڈے اندرون شہر ٹریفک حادثات کے سبب بن رہے ہیں’ جن کے خاتمے کیلئے صوبائی حکومت واضح طور پر احکامات جاری کر کے متعدد بار اس حوالے سے انتظامیہ سے بازپرس بھی کر چکی ہے اس کے باوجود افسران کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔سڑکیں سکڑتی جا رہی ہیں’ اور ہر وقت گاڑیاں کھڑی رہنے سے علاقے مسائل کی آماجگاہ بن چکے ہیں ۔

 

