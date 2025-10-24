صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیمیکل اور تیزاب کی غیر قانونی خرید وفروخت دھڑلے سے جاری

  • سرگودھا
کیمیکل اور تیزاب کی غیر قانونی خرید وفروخت دھڑلے سے جاری

2014میں منظور کئے گئے کیمیکل بائی لاز پر کئی سال بعد بھی عملدرآمد نہ ہوسکا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت اور انتظامیہ کی مبینہ عدم دلچسپی کے باعث غیر قانونی طور پرکیمیکل اور تیزاب کی خرید وفروخت زور وشور سے جاری ہے ذرائع کے مطابق حکومت نے 2014میں تیزاب گردی کی وارداتوں میں اضافہ ہونے پر کیمیکل بائی لاز کی منظوری دی تھی جس پر تاحال عملدرآمد نہیں ہورہا ہے بائی لاز کے مطابق تیزاب فروخت کرنے والوں کو رجسٹریشن اور لائسنس بنوانا ضروری ہے لیکن دیگر اضلاع کی طرح سرگودھا میں بھی عرصہ درازسے رجسٹریشن التواء کا شکار ہے جبکہ دکاندار ریکارڈ بھی خرید وفروخت کا رکھ رہے ہیں جس وجہ سے کسی وقت بھی کوئی سانحہ رونما ہو سکتا ہے ذرائع کے مطابق کیمیکل بائی لاز بنا کر نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوتا ہے جو نہیں کیا گیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سست رفتار انٹرنیٹ نے آن لائن بینکنگ اور کاروبار کو متاثر کردیا، صارفین کو بھاری نقصان

ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آٹومیشن ، ہزاروں مزدور بے روز گار

چنیوٹ: امن کمیٹی کا اجلاس، علما کا امن و بھائی چارے پر اتفاق

اتائیوں کیخلاف کارروائیاں تیز، 4کیسز پراسیکیوشن کیلئے منظور

زرعی یونیورسٹی میں میلہ، جدید ٹیکنالوجی،دیہی ثقافت کی نمائش

واسا حکام کی سیوریج لائنوں کی صفائی،حفاظتی اقدامات پر زور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ