کیمیکل اور تیزاب کی غیر قانونی خرید وفروخت دھڑلے سے جاری
2014میں منظور کئے گئے کیمیکل بائی لاز پر کئی سال بعد بھی عملدرآمد نہ ہوسکا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت اور انتظامیہ کی مبینہ عدم دلچسپی کے باعث غیر قانونی طور پرکیمیکل اور تیزاب کی خرید وفروخت زور وشور سے جاری ہے ذرائع کے مطابق حکومت نے 2014میں تیزاب گردی کی وارداتوں میں اضافہ ہونے پر کیمیکل بائی لاز کی منظوری دی تھی جس پر تاحال عملدرآمد نہیں ہورہا ہے بائی لاز کے مطابق تیزاب فروخت کرنے والوں کو رجسٹریشن اور لائسنس بنوانا ضروری ہے لیکن دیگر اضلاع کی طرح سرگودھا میں بھی عرصہ درازسے رجسٹریشن التواء کا شکار ہے جبکہ دکاندار ریکارڈ بھی خرید وفروخت کا رکھ رہے ہیں جس وجہ سے کسی وقت بھی کوئی سانحہ رونما ہو سکتا ہے ذرائع کے مطابق کیمیکل بائی لاز بنا کر نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوتا ہے جو نہیں کیا گیا ہے ۔