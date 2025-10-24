صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی میں چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا،شہری دربدر

  • سرگودھا
173 روپے فی کلو کے بجائے 200 سے 210 روپے کلو میں فروخت

میانوالی (نامہ نگار،ڈسٹرکٹ رپورٹر) ملک کے دیگر شہروں کی طرح میانوالی اور گردونواح میں بھی چینی کا بحران سر اٹھانے لگا ہے ۔ شہری چینی کے حصول کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ بعض دکانوں پر چینی دستیاب ہے مگر حکومتی نرخ 173 روپے فی کلو کے بجائے 200 سے 210 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے ۔ دکاندار ایک شہری کو ایک کلو سے زائد چینی دینے سے گریز کر رہے ہیں، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مارکیٹ میں چینی کی وافر فراہمی یقینی بنائی جائے اور نرخ 150 روپے فی کلو مقرر کیے جائیں۔

 

