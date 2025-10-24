مصنوعی مہنگائی :پرائس کنٹرول مجسٹریٹس فیلڈ میں نکلیں،ڈی سی
آٹا، چینی، روٹی، ٹماٹر سمیت تمام اشیائے خورونوش سرکاری ریٹس پر فروخت ہونی چاہئیں
میانوالی (نامہ نگار،ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ مصنوعی مہنگائی کے خاتمے کیلئے تمام مجسٹریٹس فیلڈ میں نکلیں۔ آٹا، چینی، روٹی، ٹماٹر سمیت تمام اشیائے خوردونوش سرکاری نرخوں پر فروخت ہونی چاہئیں۔ انہوں نے ذخیرہ اندوزوں اور گرانفروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی ہدایت کی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سلمان احمد لون، اسسٹنٹ کمشنرز سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔