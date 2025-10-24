اے سی کلورکوٹ کا ایکشن ، چکن گوشت کی قیمتوں میں کمی
600روپے کلو فروخت ہو نے والا چکن اب 425 روپے کلو میں دستیاب
کلورکوٹ (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم نے کہا ہے کہ چکن گوشت میں اوورچارجنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔تفصیلات کے مطابق کلورکوٹ میں برائلر مرغی کے گوشت کی قیمتیں حالیہ دنوں میں غیر معمولی حد تک بڑھ گئی تھیں جس پر اے سی کلورکوٹ نے نوٹس لیتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر برائلر گوشت کی خرید و فروخت کی نگرانی شروع کر دی۔ انتظامیہ کی بروقت کارروائیوں کے نتیجے میں برائلر گوشت جو پہلے 600 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا تھا، اب کم ہو کر 425 روپے فی کلو میں دستیاب ہے ۔شہریوں اور تاجروں نے گوشت کی قیمتوں میں اعتدال لانے پر اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم کا شکریہ ادا کیا اور ضلعی انتظامیہ کے اقدامات کو سراہا۔