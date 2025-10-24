صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بریسٹ کینسر آگاہی سیمینار کا انعقاد اور واک ،مرض پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی

  • سرگودھا
بریسٹ کینسر آگاہی سیمینار کا انعقاد اور واک ،مرض پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نجی میڈیکل کالج سرگودھا میں بریسٹ کینسر آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا اور اس مرض کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ، تقریب کے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر اسلم رائے نے اپنے وسیع سرجیکل تجربے کی روشنی میں نہایت معلوماتی اور۔۔۔

 جامع خطاب کیا، جبکہ پروفیسر ڈاکٹر زاہد مسعود، پروفیسر ڈاکٹر ناصر ورک، پروفیسر ڈاکٹر نازمہ، ڈاکٹر زنیرہ اور ڈاکٹر طاہر بیگ نے بھی کینسر کے حوالے سے آگاہی دی ، سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ ؤ بریسٹ کینسر کی شرح پاکستان میں دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے ۔ تقریب کے اختتام پر بریسٹ کینسر آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں شرکاء نے بیماری کی بروقت تشخیص، احتیاطی تدابیر اور اجتماعی آگاہی کی ضرورت پر زور دیا۔

 

