قیامِ امن، مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کے فروغ کیلئے اجلاس
اجلاس میں امن کمیٹی کے ممبران، افسران اور مذہبی رہنماؤں کی شرکت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلع سرگودہا میں قیامِ امن، مذہبی ہم آہنگی اور سماجی رواداری کے فروغ کے لیے ضلعی انتظامیہ، پولیس اور امن کمیٹی کے اراکین کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم اور ضلعی پولیس آ فیسر صہیب اشرف نے کی ۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم نے کہا کہ امن و سلامتی، پیار و محبت اور قومی یکجہتی ہر محب وطن شہری کی اولین ترجیح ہونی چاہیے ۔ انہوں نے کہا کہ چند شرپسند عناصر معاشرتی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ پوری طرح چوکس ہے ۔
انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ کسی بھی بیرونی سازش یا دشمن کے آلہ کاروں کے بہکاوے میں نہ آئیں اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ ڈی پی او صہیب اشرف نے کہا کہ ضلعی امن کمیٹی ہمیشہ بھائی چارے ، مذہبی برداشت اور رواداری کے فروغ کے لیے فعال کردار ادا کرتی رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں مذہبی برداشت اور باہمی اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ اجلاس میں اس امر پر اتفاق پایا کیا گیا کہ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ اذان اور جمعہ کے خطبے کے علاوہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ممنوع ہوگا اور خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے ساتھ نفرت انگیز تقاریر اور اشتعال انگیز بیانات پر مکمل پابندی عائد کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔