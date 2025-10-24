صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب کی وجہ سے ریلوے ٹریک متاثر ،ٹرینوں کا روٹ بند :نثا ر گجر

  • سرگودھا
فیصل آباد تا خانیوال اور شورکوٹ تا جھنگ ٹریک نومبرکے ا ٓخرتک بحال ہونیکی امید

بھلوال(نمائندہ دنیا)جنرل مینجر ریلوے پاکستان نثار گجرنے کہا ھے کہ سیلاب سے فیصل آباد تا خانیوال اور شورکوٹ تا جھنگ ریلوے ٹریک متاثر ھونے کی وجہ سے ٹرینوں کا روٹ بند ھوا ۔سیلاب سے متاثرہ ریلوے ٹریک کی مرمت کا کام ہنگامی طور پر جاری ھے ۔امید ماہ نومبر کے آخر تک خراب ٹریک کی مرمت اور ان روٹس کو بحال کرنے میں کامیاب ھو جائیں گے ۔وہ بھلوال ریلوے اسٹیشن پر میڈیا سے بات چیت کرر ہے تھے ۔اس موقع پر ڈویژنل سپرٹینڈنٹ نور الدین،ریلوے اسٹیشن ماسٹر اشرف محمود،خالد گورائیہ اور محمد وسیم سمیت دیگر رھنما بھی موجود تھے ۔انہوں نے بتایا کہ ریلوے ٹریک کی مرمت ھونے پر روٹ بحال اور روکی گئی ٹرینیں چل پڑیں گی۔انہوں نے ایک سوال پر بتایا کہ ریلوے کا 90فیصد بجٹ ملازمین کی تنخواہوں،پنشن اور ڈیزل پر لگ جاتا ھے .جو دس فیصد بجٹ بچتا ہے اس سے مرمت وغیرہ کے کام کروا تے ہیں 

 

 

