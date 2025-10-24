صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیرِ اہتمام انسدادِ منشیات سیمینار،واک

  • سرگودھا
یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیرِ اہتمام انسدادِ منشیات سیمینار،واک

قانون کے ساتھ سماجی ذمہ داری اور عوامی آگاہی بھی ضروری:شہزاد آصف نشے کی لت کو اخلاقی ناکامی کے بجائے ایک طبی مسئلہ سمجھنا چاہیے ،مقررین

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف سرگودھا کے شعبہ سوشیالوجی وکریمنالوجی کے زیرِ اہتمام انسدادِ منشیات سیمینار اور آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔آگاہی سے عمل تک: نوجوان، منشیات سے پاک کیمپس کے معمار کے عنوان سے منعقدہ اس سرگرمی کا مقصد طلبہ میں منشیات کے نقصانات کے بارے میں شعور بیدار کرنا اور تعلیمی ماحول کو منشیات سے پاک بنانا تھا۔ ان تقریبات کے مہمانِ خصوصی ریجنل پولیس آفیسر سرگودھا شہزاد آصف خان تھے ، جبکہ ڈائریکٹر کاؤنٹر نارکوٹکس فورس لیفٹیننٹ کرنل کاشف بشیر، صدر پیپلز سوشل ویلفیئر سوسائٹی عبدالمنان چوہدری اور سی ای او عزم ایڈکشن اینڈ ری ہیبیلیٹیشن سینٹر ڈاکٹر جواد محمد شجاعت نے بطور مہمانِ مقرر شرکت کی۔

اپنے خطاب میں شہزاد آصف خان نے کہا کہ منشیات کے خاتمے کے لیے قانون کے ساتھ ساتھ سماجی ذمہ داری اور عوامی آگاہی بھی ضروری ہے ۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ منشیات سے پاک معاشرے کے قیام میں اپنا فعال کردار ادا کریں۔لیفٹیننٹ کرنل کاشف بشیر نے کہا کہ بے روزگاری، آگاہی کی کمی اور منشیات کی آسان دستیابی اس لعنت کے پھیلاؤ کا باعث بن رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منشیات انسانی جسم اور ذہن دونوں کو تباہ کرتی ہیں، اس لیے معاشرتی سطح پر آگاہی اور احتیاطی تدابیر اپنانا ناگزیر ہے ۔ڈاکٹر جواد محمد شجاعت نے کہا کہ نشے کی لت کو اخلاقی ناکامی کے بجائے ایک طبی مسئلہ سمجھنا چاہیے ۔ 

 

