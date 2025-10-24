واسا بورڈ آف گورنرز کا پہلا اجلاس، پہلے بجٹ کی منظوری
افسران کے میٹنگ الاؤنس، اعزازیہ، رولز اینڈ ریگولیشنز ، آپریشنل یوز،گاڑیوں کی خریداری ،پبلک سروس کمیشن کے ذریعے 5 ڈپٹی ڈائریکٹرز کی بھرتی کی منظوری دی گئی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم کی زیر صدارت واسا سرگود ھا کے بورڈ آف گورنرز کا پہلا اجلاس ،پہلے سالانہ بجٹ 2025-26 سمیت پانچ نکاتی ایجنڈے کی منظوری دیدی گئی ، اجلاس میں ایم ڈی واسا ابوبکر عمران، ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن ہاؤسنگ مدیحہ طاہر، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ مہتاب یاسین، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس محمد وسیم، ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ بابر شہزاد رانجھا، ڈائریکٹر فنانس یوسف فراز اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں پانچ نکاتی ایجنڈا منظور کیا گیا۔ بورڈ نے واسا کے پہلے سالانہ بجٹ 2025-26 کی منظوری دی جس کے مطابق ادارے کی کل آمدن ایک ارب 24 کروڑ 86 لاکھ روپے اور اخراجات ایک ارب 26 کروڑ 37 لاکھ روپے تجویز کیے گئے ۔ آمدن میں حکومت پنجاب کی گرانٹ ایک ارب روپے ، پانی و سیوریج چارجز کی مد میں 10 کروڑ روپے ، یو آئی پی ٹیکسز 14 کروڑ روپے جبکہ دیگر ذرائع سے 10 لاکھ 30 ہزار روپے ظاہر کیے گئے ۔ اخراجات میں 42 کروڑ 90 لاکھ روپے تنخواہوں، 26 کروڑ روپے بجلی بلز، 5 کروڑ 10 لاکھ روپے ایندھن، 21 کروڑ روپے مرمت ، 12 کروڑ 13 لاکھ روپے کانٹیجنسی، 7 کروڑ 50 لاکھ روپے عمارتوں و دفاتر وغیرہ کی مرمت، 6 کروڑ روپے گاڑیوں و موٹرسائیکلوں کی خریداری اور 5 کروڑ روپے آئی ٹی و ڈیجیٹل سسٹمز کے لیے رکھے گئے ۔اجلاس میں افسران کے میٹنگ الاؤنس، اعزازیہ، رولز اینڈ ریگولیشنز، ڈیلیگیشن آف پاورز، افسران کے آپریشنل یوز اور گاڑیوں کی خریداری کی منظوری بھی دی گئی۔ایجنڈا نمبر 5 کے تحت پبلک سروس کمیشن کے ذریعے پانچ ڈپٹی ڈائریکٹرز کی بھرتی کی منظوری دی گئی۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم نے کہا کہ واسا سرگودہا کا قیام وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ایک احسن اقدام اور سرگودہا کے عوام کے لیے قیمتی تحفہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اس ادارے کے قیام سے شہر میں صفائی اور واٹر سپلائی کے نظام میں نمایاں بہتری آئے گی۔