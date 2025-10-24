تحصیل سرگودھا میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ناقص صفائی ،ٹھیکیدار پر اظہاربرہمی
ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ٹھیکیدار کے معاہدہ منسوخی کے اقدامات یا کارروائی شروع کرنے کی ہدایت ،ٹھیکیدار کی کارکردگی تسلی بخش نہ ہوئی تو سخت کارروائی کے اقدامات کئے جائیں گے ،کمشنر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے تحصیل سرگودھا میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کی ناقص صورتحال پر شدید عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ٹھیکیدار کے معاہدہ منسوخی کے اقدامات یا کارروائی شروع کرنے کی ہدایت کی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سرگودہا شہر ڈویژن کا چہرہ ہے ، صفائی کے معاملے پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت نے ستھرا پنجاب پروگرام پر بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے ، اس میں کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ٹھیکیدار کو متعدد بار وارننگز دی جا چکی مگر وہ عوامی توقعات پر پورا نہیں اترا۔ شہر کی صفائی کا معیار مسلسل گر رہا ہے اور دستیاب وسائل کو مکمل طور پر استعمال نہیں کیا جا رہا۔
انہوں نے واضح کیا کہ مجھے چند علاقے نہیں بلکہ پورا شہر صاف ستھرا نظر آنا چاہیے اجلاس میں سی ای او ایس ڈبلیو ایم سی رانا شاہد عمران، ٹھیکیدار اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ سی ای او نے بتایا کہ شہر میں صفائی کیلئے سیکنڈ شفٹ شروع کر دی گئی ہے ، مکینیکل سویپنگ اور واشنگ روزانہ کی بنیاد پر کی جا رہی ہے جبکہ عرصہ دراز سے موجود کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ختم کر دیے گئے ہیں۔ کمشنر نے کہا کہ عوامی شکایات کے مطابق ڈور ٹو ڈور کلیکشن مؤثر نہیں اسے بہتر بنانا ضروری ہے ۔کمشنر نے واضح کیا کہ ڈویژن کی تمام تحصیلوں میں ستھرا پنجاب پروگرام کی کارکردگی کا اسی طرح جائزہ لیں گے اور جہاں کہیں بھی ٹھیکیدار کی کارکردگی تسلی بخش نہ ہوئی، وہاں کنٹریکٹ منسوخ کیے جائینگے یا کارروائی شروع کی جائیگی۔