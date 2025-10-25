صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اعلیٰ افادیت والی کھادوں کے استعمال پر ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد

  • سرگودھا
اعلیٰ افادیت والی کھادوں کے استعمال پر ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)زرعی کالج یونیورسٹی آف سرگودھا کے ڈیپارٹمنٹ آف سوئل اینڈ انوائرمنٹل سائنسز اور فرٹیلائزر کمپنی کے اشتراک سے اعلیٰ افادیت والی کھادوں کے استعمال پر ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

ورکشاپ میں بڑی تعداد میں جدید زرعی طریقہ کار اپنانے والے کسانوں، فرٹیلائزر ڈیلرز، محققین اور ماہرینِ تعلیم نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے پائیدار زراعت کے فروغ، کھادوں کے مؤثر استعمال اور پیداوار میں اضافے کے جدید طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ 

 

