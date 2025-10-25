صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب ریلیف پروگرام کے اخراجات کے خصوصی آڈٹ کا فیصلہ

  • سرگودھا
سیلاب ریلیف پروگرام کے اخراجات کے خصوصی آڈٹ کا فیصلہ

حکومت پنجاب آڈٹ مالیاتی نظم و ضبط یقینی بنانے کی خواہاں ،گائیڈ لائن جاری

سرگودھا(نعیم فیصل سے ) سیلاب زدہ علاقوں میں آپریشن اور یلیف پروگرا م پر عملدرآمد پر اٹھنے والے اخراجات کا خصوصی آڈٹ کروانے کا کا فیصلہ، گائیڈ لائن جاری کرتے ہوئے مطلوبہ تفصیلات طلب کر لی گئیں، ذرائع کے مطابق حالیہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر، پی ڈی ایم اے پنجاب نے متعلقہ ضلع کو سیلاب سے متعلقہ کاموں کے لیے مختلف ریلیز میں 110 ملین روپے کے فنڈز فراہم کیے جو کہ محکمہ خزانہ کی طرف سے جاری کردہ معمول کے بجٹ کے علاوہ ہیں۔اب سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے نقصانات کا تخمینہ لگانے اور معاوضے کی فراہمی کا عمل شروع ہو گیا ہے حکومت پنجاب آڈٹ مالیاتی نظم و ضبط کو یقینی بنانے کی خواہاں ہے اور پی ڈی ایم اے پنجاب اپنے ضلعی شعبہ جات یعنی ڈی ڈی ایم اے ایس کے ساتھ مالیاتی اور آڈٹ قواعد کے تحت سخت مالیاتی نظم و ضبط برقرار رکھنے کی ذمہ دار ہے اس سلسلے میں ڈپٹی ڈائریکٹر (ایڈمن و فنانس)نعیم ثاقب چیمہ نے ہدایت جاری کی ہے کہ سیلاب سے متعلقہ سرگرمیوں پر ہونے والے اخراجات کی تفصیلی رپورٹ ضروری دستاویزی ثبوت کے ساتھ تیار کر کے بھجوائی جائے رپورٹ میں ان فنڈز کے استعمال کی دلیل اور طریقہ کار کے ساتھ مکمل تصدیق شدہ دستاویزات اکاؤنٹس بھی شامل ہونے چاہئیں، جو ریکارڈ رکھنے اور آڈٹ کے لیے ضروری ہیں،تاکہ مالیاتی نظم و ضبط کو حقیقی معنوں میں برقرار رکھا جا سکے ۔ 

 

