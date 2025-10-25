صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیلوں میں ماڈل ریڑھی بازار لگانے کیلئے اقدامات تیز

  • سرگودھا
تحصیلوں میں ماڈل ریڑھی بازار لگانے کیلئے اقدامات تیز

حکومت نے ڈسٹرکٹ کونسل کو 8کروڑ کی خصوصی گرانٹ جاری کر دی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب کی ہدایت پرڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا نے سرگودھا کے تمام تحصیلوں میں ماڈل ریڑھی بازار لگانے کے لیے اقدامات تیز کر دیئے ذرائع کے مطابق حکومت نے ضلع بھر میں ماڈل ریڑھی بازار بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا کو 8کروڑ کی خصوصی گرانٹ جاری کی ہے جس پر ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا نے ضلع بھر کے اربن یونٹ اور گنجان آباد قصبات میں ریڑھی بازار کے لئے 432ماڈل ریڑھی بنانے کا ٹھیکہ دے دیا ہے یہ ریڑھیاں بنا کر اسسٹنٹ کمشنرز کے حوالے کی جائے گی جو مخصوص اہم مقامات لگائیں گے یہ ریڑھیاں مستقل لگیں گئی ماڈل ریڑھی پھلروان میانی جھاوریاں فروکہ شاہ پور سٹی بھاگٹانوالہ سیال موڑ وغیرہ میں لگائی جائینگی ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا کے ٹھیکیداروں نے مقابلہ بازی کی جس وجہ سے اس منصوبے کی تین کروڑ کے قریب بچت ہو ئی ہے ٹھیکیدار نے ایک سو سے زائد ریڑھیاں بناکر ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا کے حوالے کر دی ہے

 

