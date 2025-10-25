صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف سرگودھا میں فیکلٹی وسٹاف کیلئے 2 تربیتی ورکشاپس مکمل

  • سرگودھا
یونیورسٹی آف سرگودھا میں فیکلٹی وسٹاف کیلئے 2 تربیتی ورکشاپس مکمل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا میں فیکلٹی وسٹاف کی پیشہ ورانہ استعداد بڑھانے سے متعلق دو تربیتی ورکشاپس مکمل ہو گئیں۔ ہیومن ریسورس ڈویلپمنٹ سنٹر کی جانب سے فیکلٹی و سٹاف کی پیشہ ورانہ مہارتوں کو بہتر کرنے۔۔۔

 اور میڈیا لٹریسی ٹریننگ پروگرام کے موضوع پر منعقدہ ورکشاپ کی اختتامی تقریب میں پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے اور شرکاء میں اعزازی اسناد تقسیم کیں۔ پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان نے ایچ آر ڈی سی کی جانب سے منعقدہ تربیتی پرو گرامز کو قابلِ تحسین قرار دیا ہے ۔

 

