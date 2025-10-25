صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا ڈویلپمنٹ اتھارٹی کا بجٹ منظور نہ ہوسکا،کارکردگی متاثر

  • سرگودھا
اجلاس کوٹمومن میں سیلاب کی وجہ سے ملتوی کیا جو تاحال نہیں بلایا گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا ڈویلپمنٹ اتھارٹی کا بجٹ چار ماہ گزرنے کے بعد بھی منظور نہ ہونے سے ادارے کی کارکردگی بری طرح متاثر ہو کر رہ گئی ہے ذرائع کے مطابق سرگودھا ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین کی نامزدگی عرصہ سے نہ ہو سکی ہے جس وجہ سے گزشتہ سال بھی بجٹ منظور نہ ہو سکا اس مرتبہ بجٹ کی منظوری کے لئے ڈپٹی کمشنر سرگودھا کی صدارت میں تقریبآ تین ماہ قبل ہونے والا اجلاس کوٹمومن میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے ملتوی ہوگیا تھا جو تاحال نہیں بلایا گیا ہے بجٹ منظور نہ ہونے کی وجہ سے اتھارٹی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے ۔

 

