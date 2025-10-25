کاپی رائٹس کی خلاف ورزی اور پولیس کی ذمہ داری کے موضوع پر ایک روزہ تربیتی ورکشاپ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا آر پی او محمد شہزاد آصف خان کی ہدایت پر کاپی رائٹس کی خلاف ورزی اور پولیس کی ذمہ داری کے موضوع پر ایک روزہ تربیتی ورک شاپ کا انعقادآر پی او آفس میں کیا گیا۔۔۔
تربیتی ورکشاپ می سرگودھا ریجن کے تفتیشی افسران نے شرکت کی۔ ورکشاپ سے بیرسٹربلال حیدر نے خطاب کیا اور کہا کہ قوانین میں تبدیلی مجرمان کی بدلتی چالوں کو مدنظر رکھ کر کی جاتی ہے ۔ اس قانون میں پولیس کی ذمہ داریوں اور اختیارات میں مزید اضافہ کیا گیا ہے جس کے تحت انٹلیکچول پراپرٹی رائٹس کی خلاف ورزی پر بھی پولیس کاروائی کر سکتی ہے ۔قانون میں ا س تبدیلی سے متعلق پولیس کے ساتھ عوام کو بھی آگاہی دی جانی بہت ضروری ہے ۔