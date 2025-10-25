تحفظ ماحولیات ٹیم کے چھاپے ،10 سے زائد سٹون کرشرز سیل
مالکان صفدر،محسن،امجد وغیرہ کے خلاف مقدمات بھی درج کروا دیئے گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تحفظ ماحولیات کی ٹیم نے پتھر مارکیٹ 116جنوبی اور ملحقہ علاقو ں میں چھاپے مار کر دس سے زائد سٹون کرشر ز سیل کر دیئے ، بتایا جاتا ہے کہ یہ سٹون کرشرز فضائی آلودگی کا سبب بن رہے تھے جن کے مالکان کو قبل ازیں ویٹ سکربر سسٹم انسٹال کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے نوٹسز جاری کئے جا چکے ہیں مگر عملدرآمد نہیں ہو ا جس پر کاروائی کر کے سٹون کرشرز سیل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مالکان صفدر،محسن،امجد وغیرہ کے خلاف مقدمات بھی درج کروا دیئے گئے ۔