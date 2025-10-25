صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحفظ ماحولیات ٹیم کے چھاپے ،10 سے زائد سٹون کرشرز سیل

  • سرگودھا
تحفظ ماحولیات ٹیم کے چھاپے ،10 سے زائد سٹون کرشرز سیل

مالکان صفدر،محسن،امجد وغیرہ کے خلاف مقدمات بھی درج کروا دیئے گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تحفظ ماحولیات کی ٹیم نے پتھر مارکیٹ 116جنوبی اور ملحقہ علاقو ں میں چھاپے مار کر دس سے زائد سٹون کرشر ز سیل کر دیئے ، بتایا جاتا ہے کہ یہ سٹون کرشرز فضائی آلودگی کا سبب بن رہے تھے جن کے مالکان کو قبل ازیں ویٹ سکربر سسٹم انسٹال کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے نوٹسز جاری کئے جا چکے ہیں مگر عملدرآمد نہیں ہو ا جس پر کاروائی کر کے سٹون کرشرز سیل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مالکان صفدر،محسن،امجد وغیرہ کے خلاف مقدمات بھی درج کروا دیئے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

محکمہ اطلاعات کے دستاویزی سمیت چار فلمی منصوبے مکمل

گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں 11سال سے ناکارہ مشین کارآمد بنادی گئی

مختلف برانڈز کے 3ہزار 650 غیر ملکی استعمال شدہ ٹائر برآمد

شہری 8لاکھ ڈالرکی ڈیجیٹل کرنسی سے محروم

مالکوں کو کروڑوں کا چونا لگانے والا گھریلو ملازم گرفتار

ایئرپورٹ خودکش حملہ ، مفرور دہشتگردوں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن