ترقیاتی کمیٹی کا اجلاس ،22آبادیوں کو بجلی فراہمی کی منظوری
کچہری روڈ ڈی پی او چوک سے یونیورسٹی روڈ تک سڑک کی تعمیر بھی منظورچناب کنارے کوٹ مومن کے ساتھ 45 کلومیٹر بندکا نیا سروے کیا جائیگا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی زیر صدارت ضلعی ترقیاتی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ مہتاب یاسین ،فیسکو، ہائی ویز، انہار اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں کچہری روڈ ڈی پی او چوک سے یونیورسٹی روڈ تک سڑک کی تعمیر و مرمت کے منصوبے کی منظوری دی گئی۔ اسی طرح 22 دیہی آبادیوں میں بجلی کی فراہمی کے لیے فیسکو کی 5 کروڑ روپے کی سکیموں کی بھی منظوری دی گئی۔اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے انہار افسران کو ہدایت کی کہ وہ دریائے چناب کے کنارے کوٹ مومن کے ساتھ 45 کلومیٹر بند کا ازسرنو سروے کریں۔ انہوں نے کہا کہ جہاں بھی بند کی مرمت یا مضبوطی درکار ہے وہاں تفصیلی فزیبلٹی رپورٹ تیار کی جائے تاکہ حکومتِ پنجاب سے بروقت فنڈز کی منظوری حاصل کی جا سکے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حالیہ سیلاب کے اثرات کو مدنظر رکھتے ہوئے حفاظتی انتظامات کو مزید مؤثر بنایا جائے تاکہ ملحقہ آبادیوں اور زرعی زمینوں کو مستقبل میں ممکنہ خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے ۔انہوں نے مزید کہا کہ تمام ترقیاتی منصوبے عوامی فلاح سے جڑے ہیں، اس لیے کام کے معیار اور رفتار پر کسی قسم کا سمجھوتہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ محکمے سکیموں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔