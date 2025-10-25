بجلی چوروں کو بچانے کی کوشش،غیرقانونی ٹرانسفارمر غائب
بجلی کے پول بھی راتوں رات ہٹا دئیے گئے ،50لاکھ کی بجلی چوری کی گئی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چیف آفیسر فیسکو کو درخواست دیئے جانے پر ملی بھگت سے لگایا گیا غیر قانونی ٹرانسفارمر اور بجلی کے پولز افسران نے راتوں رات اتروا دیئے جبکہ نصف کروڑ روپے سے زائد کی بجلی چوری کیس میں ذمہ داروں کو بچانے کیلئے سرکل حکام نے کوششیں شروع کر دیں ، ذرائع کے مطابق فیسکو ساہی وال I،ایکسئن فیسکو III،لائن سپرٹینڈنٹ مہر ضیاء،ایس ڈی او ولید اور عاطف کلرک و دیگر نے مبینہ ساز باز کرکے موضع ترکھانوالہ کے ارشد نامی ٹھیکیدار کے 107ایکڑ زرعی رقبہ پر بوگس اور فرضی زرعی کنکشن کیلئے 1100کے وی کا ٹرانسفارمر ،چھ عد پولز اور دو عدد تھری فیز میٹرز جاری کروا کر جولائی 2025میں بوگس کنکشن کیا، جس پر چوبیس گھنٹے ہیوی موٹریں چلائیں گئیں، چند روز قبل اس حوالے سے اہل علاقہ کی جانب سے چیف آفیسر فیسکوفیصل آباد کو نشاندہی کی گئی، تو ایکسئن حضرات نے تمام پولز اور ٹرانسفارمر اتار لیا،مگرمحکمہ کے ذمہ داروں کے خلاف پچاس لاکھ روپے سے زائد کی بجلی چوری کے حوالے سے کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا گیا ۔