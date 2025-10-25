صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو عملہ صفائی نے خیر آباد کہنا شروع کر دیا

  • سرگودھا
ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو عملہ صفائی نے خیر آباد کہنا شروع کر دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ٹھیکیدار کی تنخواہوں میں سے بے جا کٹوتی ،ہتک آمیز رویہ ،کام کی زیادتی سے دلبر داشتہ ہوکر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے عملہ صفائی نے خیر آباد کہنا شروع کردیا ورکروں کا کہنا ہے کہ۔۔۔

 ڈیوٹی دینے کے باوجود غیر حاضری لگا کر تنخواہوں میں سے ٹھیکیداربلاجواز کٹوتی کر رہا ہے احتجاج پر بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے جبکہ حکومت نے بجٹ میں ڈیلی ویجزملازمین کے معاوضہ میں اضافہ کیا ہے ،لیکن چار ماہ ہونے کو ہیں ہمارے معاوضے میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے ورکر اجرت کم ملنے پر نوکری چھوڑ رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے اسٹیشن کے علاقے کیلئے8 ارب کا ترقیاتی منصوبہ منظور

وزیر صحت کی قیادت میں عالمی پولیو ڈے پر آگاہی

جمعہ :صوبہ بھر کی سکیورٹی بڑھانے کا حکم

650لٹر ملاوٹی دودھ ،300کلو ایکسپائرڈ سنیکس تلف

پی آر اے کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 50لاکھ جرمانہ

سروسز ہسپتال میں پرائیویٹ رومز کا افتتاح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن