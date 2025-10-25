ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو عملہ صفائی نے خیر آباد کہنا شروع کر دیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ٹھیکیدار کی تنخواہوں میں سے بے جا کٹوتی ،ہتک آمیز رویہ ،کام کی زیادتی سے دلبر داشتہ ہوکر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے عملہ صفائی نے خیر آباد کہنا شروع کردیا ورکروں کا کہنا ہے کہ۔۔۔
ڈیوٹی دینے کے باوجود غیر حاضری لگا کر تنخواہوں میں سے ٹھیکیداربلاجواز کٹوتی کر رہا ہے احتجاج پر بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے جبکہ حکومت نے بجٹ میں ڈیلی ویجزملازمین کے معاوضہ میں اضافہ کیا ہے ،لیکن چار ماہ ہونے کو ہیں ہمارے معاوضے میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے ورکر اجرت کم ملنے پر نوکری چھوڑ رہے ہیں۔