ضلع خوشاب میں جرائم کی صورتحال، تفتیش اور پولیس کارکردگی کا جائزہ اجلاس

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب ڈاکٹر سیدہ عمارہ شیرازی کی زیر صدارت ڈی پی او آفس کے کانفرنس ہال میں ضلع میں جرائم کی صورتحال، مقدمات کی تفتیش اور پولیس کارکردگی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔۔۔

اجلاس میں تمام سرکل افسران، ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران نے شرکت کی۔ڈی پی او خوشاب نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جرائم کا قلع قمع اور مجرمان کی سرکوبی خوشاب پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔ کسی بھی سطح پر غفلت یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ 

 

