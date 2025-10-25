صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقابلے میں اشتہار ی ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی

  • سرگودھا
پولیس کو دیکھتے ہی ملزموں کی فائرنگ ،پولیس کی جوابی کارروائی ،زخمی اسلم گرفتارتین ساتھی فرار ،اسلم 16مقدمات میں ملوث،گرفتار کر کے ہسپتال منتقل کر دیا

میانوالی (نامہ نگار)میانوالی پولیس کے اشتہاریوں کے ساتھ مقابلے میں ایک ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا جبکہ اس کے ساتھی فرار ہو گئے ،زخمی ملزم کو حراست میں لے کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ،بتایا گیا ہے کہ تھانہ عیسیٰ خیل پولیس گزشتہ رات تقریباً 2 بج کر 30 منٹ پر اشتہاریوں کی پہاڑی سے نیچے اترنے کی اطلاع پر حمبڑانوالہ روڈ برلب سی پیک موجود تھی۔پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی ملزموں نے فائرنگ شروع کردی، جس پر پولیس نے حفاظتِ خود اختیاری کے تحت جوابی فائرنگ کی، تقریباً 10 منٹ بعد فائرنگ رکنے پر علاقہ کو سرچ کیا گیا تو اشتہاری مجرم محمد اسلم زخمی حالت میں ملا، جو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوا۔پولیس نے موقع سے 30 بور کا پسٹل برآمد کر کے قبضہ میں لے لیا، جبکہ اس کے تین ساتھی مطیع اللہ وغیرہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہاڑی کی سمت فرار ہوگئے ۔مزید پڑتال پر معلوم ہوا کہ زخمی ملزم محمد اسلم 16 مقدمات میں ملوث ہے ، جن میں چوری اور ڈکیتی کے مقدمات شامل ہیں۔ پولیس نے زخمی اشتہاری کو حراست میں لے کر علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔

 

