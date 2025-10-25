انسدادِ ڈینگی کے لئے ضلعی ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس
ٹیمیں فیلڈ میں فعال رہیں،لاروا کی تلفی یقینی بنائی جائے ،جنرل غزالہ کنول
خوشاب (نمائندہ دُنیا)ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسدادِ ڈینگی کا اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غزالہ کنول کی زیر صدارت منعقد ہوا جس میں تمام محکموں کے سربراہان نے شرکت کی۔ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر راؤ گلزار یوسف نے ڈینگی ٹیموں کی سرگرمیوں سے متعلق بریفنگ دی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ انسدادِ ڈینگی ٹیمیں فیلڈ میں فعال رہیں اور لاروا کی تلفی ایس او پیز کے مطابق یقینی بنائی جائے ۔انہوں نے کہا کہ ڈینگی سیزن شروع ہو چکا ہے ، اب لاروا تلف کرنے کا بہترین وقت ہے ۔ تمام محکمے روزانہ کی بنیاد پر گھروں، ٹائر شاپس، نرسریوں، قبرستانوں اور فیکٹریوں کی مانیٹرنگ کریں۔ تعلیمی اداروں میں اینٹی ڈینگی سرگرمیوں کو بھی مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی۔