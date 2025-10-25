منشیات فروش کو 14سال قید اور چار لاکھ روپے جرمانہ کی سزا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)منشیات فروش کو 14سال قید اور چار لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنا دی گئی ،تھانہ پھلروان پولیس نے فروری 2025میں ریاض نامی شخ کو گرفتار کر کے اس سے منشیات برآمد کی تھی۔۔۔
اور پولیس نے مقدمہ درج کر کے مجرم کو ٹھوس شواہد کیساتھ چالان عدالت کیا اور مقدمہ کی موثر پیروی کی جس پر عدالت نے مجرم کو 14 سال قید اور 04 لاکھ روپے جر مانہ کی سزا سنا دی ،ڈی پی او سرگودھا کی انوسٹیگیشن اور لیگل ٹیموں کو کو مقدمہ کو منطقی انجام تک پہنچانے پر شاباش دی ہے