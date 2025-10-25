صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان کے خلاف پاکستانی افواج کا ردعمل بالکل درست ہے ،میاں بلال طارق

  • سرگودھا
افغانستان کے خلاف پاکستانی افواج کا ردعمل بالکل درست ہے ،میاں بلال طارق

خوشاب(نمائندہ دُنیا )مرکزی جمیعت اہلحدیث پنجاب کے نائب ناظم ضلع خوشاب کی ہر دلعزیز مذہبی و سماجی شخصیت میاں بلال طارق نے کہا ہے کہ وطن عزیز میں امن کے قیام کیلئے افواج پاکستان شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے۔۔۔

 کہا کہ افغانستان نہ صرف غلط فہمی کا شکار ہے بلکہ کشمیر کی مقبوضہ وادی میں بے گناہ مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلنے والے ہمارے ازلی دشمن بھار ت کا آلہ کار بن کر پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے در پے ہے اس کے خلاف پاکستانی افواج کا ردعمل بالکل درست ہے ۔ 

 

