کمیونٹی ہیلتھ انسپکٹر موبائل ایپ کی تربیتی سیشن کا جائزہ
خوشاب (نمائندہ دُنیا)ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ پریونٹو سروس ڈاکٹر راؤ گلزار یوسف نے ادارہ ترقی صحت جوہرآباد میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کے تربیتی سیشن کا جائزہ لیا۔۔۔
سیشن میں کمیونٹی ہیلتھ انسپکٹر موبائل ایپ کے استعمال، آن لائن ڈیٹا اندراج اور گھروں کی رجسٹریشن سے متعلق تربیت دی گئی۔اس موقع پر ڈاکٹر طاہر ملک، ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن آفیسر عمر شہزاد اور ماسٹر ٹرینر بشریٰ پروین بھی موجود تھیں۔ڈاکٹر راؤ گلزار نے 17 نومبر سے شروع ہونے والی خسرہ و روبیلا مہم کے حوالے سے سوشل موبلائزرز کے تربیتی عمل کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ مہم کی کامیابی میں ان کا کردار انتہائی اہم ہے ۔