عوام کو فوری انصاف کی فراہمی ہمارا مشن ہے ، آر پی او
سہولیات سے پولیس کارکردگی بہتر ہوگی،تھانے کے افتتاح پر خطاب
خوشاب (نمائندہ دُنیا)وادیِ سون کے مرکزی قصبہ نوشہرہ میں جدید طرز پر تعمیر ہونے والے پولیس اسٹیشن کا افتتاح ریجنل پولیس آفیسر سرگودھا محمد شہزاد آصف خان نے کیا۔تقریب میں ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر سیدہ عمارہ شیرازی، ایس پی انویسٹی گیشن سعیداللہ خان اور دیگر افسران نے شرکت کی۔آر پی او نے عمارت کا معائنہ کیا اور اسے جدید انفراسٹرکچر اور بہتر سروسز کا مظہر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو فوری انصاف کی فراہمی ہمارا مشن ہے ، جدید سہولیات سے پولیس کارکردگی میں نمایاں بہتری آئے گی۔