بھلوال اور گرد و نواح میں مردہ مرغیوں کی فروخت، انتظامیہ کی خاموشی سوالیہ نشان
بھلوال (نمائندہ دنیا) بھلوال اور نواحی علاقوں میں مردہ اور بیمار مرغیوں کی فروخت کا سلسلہ تیزی سے بڑھنے لگا ہے ، جبکہ متعلقہ انتظامیہ اور محکمہ لائیو اسٹاک کی خاموشی نے شہریوں میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔۔۔
علاقہ مکینوں کے مطابق شہر کے مختلف مقامات پر بعض دکاندار اور ہول سیل پوائنٹس پر مبینہ طور پر مردہ مرغیوں کو بغیر صفائی اور معیار کے فروخت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث یہ خطرناک اور غیر قانونی کاروبار کھلے عام جاری ہے ، جس سے عوامی صحت کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھلوال سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری سخت کارروائی کریں تاکہ شہریوں کی جان و صحت کو محفوظ بنایا جا سکے ۔