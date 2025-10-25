منشیات فروش گرفتار،1150گرام چرس برآمد ،مقدمہ درج
موچھ (نمائندہ دنیا)ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر منشیات فروشوں اور سپلائرز کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ پائی خیل نے مخبر کی اطلاع پر دوران چیکنگ غلام حانی سے 1150 گرام چرس برآمد کی۔ملزم کو گرفتار کرکے تھانہ پائی خیل میں مقدمہ درج کر لیا۔
