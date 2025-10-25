صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
منشیات فروش گرفتار،1150گرام چرس برآمد ،مقدمہ درج

موچھ (نمائندہ دنیا)ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر منشیات فروشوں اور سپلائرز کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ پائی خیل نے مخبر کی اطلاع پر دوران چیکنگ غلام حانی سے 1150 گرام چرس برآمد کی۔ملزم کو گرفتار کرکے تھانہ پائی خیل میں مقدمہ درج کر لیا۔

