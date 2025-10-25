مشکلات کے ازالے کیلئے کندیاں کو تحصیل کا درجہ دیا جائے ، سماجی رہنما
کندیاں(نمائندہ دنیا ) میانوالی کے دوسرے بڑے شہر کندیاں کو تحصیل کا درجہ دیا جائے تاکہ کندیاں کے شہریوں کو درپیش مشکلات کا ازالہ کیا جا سکے ان خیالات کا اظہار سماجی رہنمائوں ملک امیر اکبرکلیار۔۔۔
مظہر محمود خان نیازی ، ملک عطاء محمد رلاء و دیگر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ دولاکھ کی کثیرآبادی کو مدنظر رکھتے ہوئے کندیاں کو بھی تحصیل کا درجہ دینا ہمارا جائز مطالبہ ہے انہوں نے کہا کہ کندیاں شہر آبادی کے لحاظ سے ضلع میانوالی کا دوسرا بڑا شہر ہے جبکہ آبادی دو لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے ایسے میں کندیاں کے شہریوں کیلئے فراہم کر دہ سہولیات انتہائی ناکافی ہیں ۔