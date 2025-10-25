ووٹ کی اہمیت پر ٹریننگ سیشن اور سیمینار
خوشاب (نمائندہ دُنیا)ڈگری کالج جوہرآباد میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر سید غلام محی الدین کی زیر نگرانی ووٹ کی اہمیت اور ووٹ کاسٹ کرنے کے طریقہ کار پر ٹریننگ سیشن منعقد ہوا۔ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے فارم 21، 22 اور 23 کے طریقہ کار اور ووٹ اندراج کی شرائط پر بریفنگ دی۔طلبہ و طالبات نے ووٹ کاسٹ کرنے کا عملی مظاہرہ کیا۔
