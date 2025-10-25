خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم 17 نومبر سے شروع ہوگی،ڈاکٹر راؤ گلزار
خوشاب (نمائندہ دُنیا) ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر راؤ گلزار یوسف نے کہا ہے کہ نسلِ نو کے تحفظ کے لیے خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کی 12 روزہ قومی مہم 17 نومبر سے شروع ہوگی۔۔۔
مہم کے دوران 6 ماہ سے 5 سال تک کے تمام بچوں کو عالمی ادارہ صحت سے منظور شدہ ویکسین مفت فراہم کی جائے گی۔انہوں نے کہا کہ شہری اپنے بچوں کو ویکسینیشن سے ہرگز محروم نہ رکھیں۔ مہم حکومتِ پاکستان، عالمی ادارہ صحت، یونیسف اور دیگر شراکت دار اداروں کے تعاون سے چلائی جا رہی ہے ۔