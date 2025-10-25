بھیرہ میں جلد نرسنگ کالج قائم کیا جا ئیگا،سکندر سلطان راجہ
تعلیم یافتہ قومیں ہی ترقی و خوشحالی کی ضامن ہوتی ہیں، چیف الیکشن کمشنر
بھیرہ (نامہ نگار)چیف الیکشن کمشنر پاکستان ڈاکٹر سکندر سلطان راجہ نے گورنمنٹ اے آئی ماڈل ہائی اسکول بھیرہ کی جدید توسیعی عمارت کا سنگِ بنیاد رکھ دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تعلیم یافتہ قومیں ہی ترقی و خوشحالی کی ضامن ہوتی ہیں، لہٰذا حکومت تعلیم کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے ۔تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ عشنہ طاہر،چیف ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کلثوم منشاء،ایس ای بلڈنگز بدر سلطان ، ایس ڈی او حاجی منیر احمد ،سرگودھا چیمبر آف کامرس کے رکن چوہدری محمد اجمل گوندل، پرنسپل خواجہ فیصر محبوب، شیخ ندیم الطاف اور بھیرہ پریس کلب کے جنرل سیکریٹری عطاالرحمن اقبال سمیت دیگر شخصیات موجود تھیں۔ڈاکٹر سکندر سلطان راجہ نے اس موقع پر اعلان کیا کہ علاقے میں عالمی معیار کانرسنگ کالج بھی جلد قائم کیا جائے گا، تاکہ خواتین کو بیرونِ ملک باعزت روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔انہوں نے بتایا کہ اسکول کے توسیعی منصوبے پر 7 کروڑ لاگت آئے گی، جس میں10 نئے کلاس رومز، پرنسپل آفس اور ایک جدید ہال تعمیر کیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر نے پرانی عمارت کی بوسیدہ چھتیں تبدیل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ۔انہوں نے جماعت نہم کے پہلی چار پوزیشنز حاصل کرنے والے طلباء کے لیے 25 ہزار روپے فی کس انعام کا اعلان کیا۔ جبکہ اسکول کے لیے 6 ویل فرنشڈ واش رومز اپنی ذاتی رقم سے تعمیر کرانے کا وعدہ بھی کیا۔