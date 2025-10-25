تھانہ مکڑوال پولیس کی کارروائی، کلاشنکوف سمیت ملزم گرفتار
میانوالی (نامہ نگار) ایس ایچ او تھانہ مکڑوال انسپکٹر فیاض احمد نے دوران چیکنگ کینزول خان ولد دریا خان سے غیرقانونی کلاشنکوف برآمد کرلی۔ ملزم اجازت نامہ پیش نہ کرسکا، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔ ڈی پی او رائے محمد اجمل نے ٹیم کو سراہا۔
