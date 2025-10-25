پیرپہائی کے مکین آلودہ پانی پینے پر مجبور، بیماریاں پھیل گئیں
واٹر فلٹریشن پلانٹ فوری طور پر نصب کر ائیں،اہل علاقہ کی وزیر اعلٰی سے اپیل
میانوالی (نامہ نگار)تاریخی گاؤںپیرپہائی کے مکین آج بھی پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں اور دریا کا آلودہ پانی پینے پر مجبور ہو چکے ہیں۔پیرپہائی، جو کبھی کالاباغ ڈیم کی تعمیر کے دوران واٹر سپلائی اسکیم سے منسلک تھا، اب تقریباً پچاس گھروں پر مشتمل بستی ہے جہاں کے باسی آلودہ پانی کے باعث گردوں، پیٹ اور جِلدی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔اہلیانِ علاقہ کے مطابق اگر ایک گلاس میں صاف پانی رکھا جائے اور دوسرے میں دریائے سواں کا پانی، تو دریا کا پانی کسی مشروب کی مانند دکھائی دیتا ہے ۔ دریائے سواں راولپنڈی اور دیگر شہروں سے گزرتے ہوئے آلودہ مادوں کے ساتھ پیرپہائی کے مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہوتا ہے ، جس کے نتیجے میں پانی پینے کے قابل نہیں رہتا،زیرِ زمین پانی بھی انتہائی کھارا اور ناقابلِ استعمال ہے ۔ اہلِ علاقہ نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل کی ہے کہ پیرپہائی میں واٹر فلٹریشن پلانٹ فوری طور پر نصب کرایا جائے ۔