حادثے میں جاں بحق شہری کے لواحقین کیلئے مالی امداد کی منظوری
خوشاب (نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر کی زیر صدارت ڈیتھ کمپنسیشن گرانٹ کمیٹی کے اجلاس میں سول لائنز جوہرآباد میں ورکشاپ حادثے میں جاں بحق شہری کے لواحقین کیلئے 10 لاکھ روپے مالی امداد کی منظوری دی گئی۔اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو، اسسٹنٹ کمشنر خوشاب، ریسکیو 1122، ڈی ڈی ایم اے اور سی ای او ہیلتھ نے شرکت کی۔
