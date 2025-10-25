صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف سرگودھا کے ماس کمیونیکیشن کے طلباء کے لیے انٹرن شپ پروگرام کا آغاز

  • سرگودھا
یونیورسٹی آف سرگودھا کے ماس کمیونیکیشن کے طلباء کے لیے انٹرن شپ پروگرام کا آغاز

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) آر پی او محمد شہزاد آصف خان کی ہدایت پر یونیورسٹی آف سرگودھا کے ڈیپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن کے طلباء کے لیے انٹرن شپ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ریجنل پولیس آفس سرگودھا سے کر دیا گیا۔۔۔

انٹرن شپ کوآرڈینیٹر سب انسپکٹر عابد حسین نے طلباء کا استقبال کیا اور انہیں آر پی او آفس کی ورکنگ، پولیس کے مختلف شعبہ جات اور میڈیا سے تعلقات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر یونیورسٹی آف سرگودھا کے ڈیپارٹمنٹ آف سوشیالوجی و کریمنالوجی کے پروفیسر محمد زین العابدین بھی موجود تھے ۔ 

 

