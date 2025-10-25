صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلحہ کی نمائش،وال چاکنگ اجتماعات میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی:پولیس کا انتباہ

  • سرگودھا
اسلحہ کی نمائش،وال چاکنگ اجتماعات میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی:پولیس کا انتباہ

کندیاں(نمائندہ دنیا ) کندیاں میں شہریوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ حکومتِ پنجاب کی ہدایت کے مطابق اجتماعات میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی صرف مساجد میں عربی خطبہ جمعہ کے لیے لاؤڈ اسپیکر استعمال کیا جا سکے گا۔۔۔

 دیگر مقاصد کے لیے اس کا استعمال قانوناً جرم ہے کسی بھی قسم کے اسلحہ کی نمائش سے گریز کریں،ایس ایچ او عبدالغفار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز (فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ) پر اسلحہ کے ساتھ تصاویر یا ویڈیوز اپ لوڈ کرنا جرم ہے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری مقدمات درج کیے جائیں ،وال چاکنگ، نعروں یا تحریری مواد کو عوامی یا نجی دیواروں پر لکھنے پر بھی مکمل پابندی ہے ۔

 

