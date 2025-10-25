اے ڈی سی جی سلمان احمد لون کی الوداعی تقریب
میانوالی (نامہ نگار) میونسپل کمیٹی میانوالی نے سابق اے ڈی سی جی و ایڈمنسٹریٹر سلمان احمد لون کے اعزاز میں جناح ہال میں الوداعی تقریب منعقد کی۔ تقریب میں افسران، صحافیوں اور معززین نے شرکت کی۔ انہیں میانوالی کی روایتی پگڑی پہنائی گئی۔ مقررین نے ان کی خدمات کو سراہا۔
میونسپل کمیٹی میانوالی نے سابق اے ڈی سی جی و ایڈمنسٹریٹر سلمان احمد لون کے اعزاز میں جناح ہال میں الوداعی تقریب منعقد کی۔ تقریب میں افسران، صحافیوں اور معززین نے شرکت کی۔ انہیں میانوالی کی روایتی پگڑی پہنائی گئی۔ مقررین نے ان کی خدمات کو سراہا۔