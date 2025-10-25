زمینداروں کیلئے قرض ادائیگی کی ڈیڈ لائن ، پرکشش انعامات کا لالچ
31اکتوبر تک ادائیگی کی ہدایت ،7ارب میں سے اب تک صرف 2ارب واپس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے بلاسودقرضہ حاصل کرنے والے زمینداروں کو 31اکتوبر تک ادائیگی کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے پرکشش انعامات کا لالچ دینا شروع کردیا ہے ،ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے زمینداروں کو بلا سود قرضے دینے کے لیے کسان کارڈ جاری کئے تھے جس پر زمینداروں کو تین۔لاکھ تک کا قرضہ دیا گیا سرگودھا ڈویژن میں 62ہزار240 کاشتکاروں کو مجموعی طور پر سات ارب36کروڑ کا قرضہ دیا گیا تھا جس میں سے دو ارب قرضہ واپس ہوسکا ہے جس پر حکومت پنجاب نے زمینداروں سے قرضہ واپس لینے کے انہیں 31اکتوبر تک واپس کرنے والوں کے لئے انعامات اور مزید قرضہ دینے کا اعلان کیا ہے