صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زمینداروں کیلئے قرض ادائیگی کی ڈیڈ لائن ، پرکشش انعامات کا لالچ

  • سرگودھا
زمینداروں کیلئے قرض ادائیگی کی ڈیڈ لائن ، پرکشش انعامات کا لالچ

31اکتوبر تک ادائیگی کی ہدایت ،7ارب میں سے اب تک صرف 2ارب واپس

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے بلاسودقرضہ حاصل کرنے والے زمینداروں کو 31اکتوبر تک ادائیگی کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے پرکشش انعامات کا لالچ دینا شروع کردیا ہے ،ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے زمینداروں کو بلا سود قرضے دینے کے لیے کسان کارڈ جاری کئے تھے جس پر زمینداروں کو تین۔لاکھ تک کا قرضہ دیا گیا سرگودھا ڈویژن میں 62ہزار240 کاشتکاروں کو مجموعی طور پر سات ارب36کروڑ کا قرضہ دیا گیا تھا جس میں سے دو ارب قرضہ واپس ہوسکا ہے جس پر حکومت پنجاب نے زمینداروں سے قرضہ واپس لینے کے انہیں 31اکتوبر تک واپس کرنے والوں کے لئے انعامات اور مزید قرضہ دینے کا اعلان کیا ہے 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے اسٹیشن کے علاقے کیلئے8 ارب کا ترقیاتی منصوبہ منظور

وزیر صحت کی قیادت میں عالمی پولیو ڈے پر آگاہی

جمعہ :صوبہ بھر کی سکیورٹی بڑھانے کا حکم

650لٹر ملاوٹی دودھ ،300کلو ایکسپائرڈ سنیکس تلف

پی آر اے کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 50لاکھ جرمانہ

سروسز ہسپتال میں پرائیویٹ رومز کا افتتاح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن