حکومت بجلی گیس اور پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں کمی کر ے ،شیخ آصف وہرہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے کہ پا کستا ن نے معاشی استحکا م کے محاذ پر نما یا ں پیش ر فت حاصل کی ہے۔۔

 ملکی کر نسی مستحکم زر مبا د لہ کے ذخا ئر بہتر افرا ط زر سنگل ڈیجٹ میں عالمی ر یٹنگ ایجنسیوں میں بھی پا کستا ن کی معیشت پر اعتما د کا اظہا ر کیا ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ حکو مت پا کستا نی معیشت کو بھر پور طریقہ سے مستحکم بنانے کیلئے بجلی گیس اور پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں کمی کر ے ا س کے ساتھ ساتھ ٹیکسز کی شرح بھی کم کی جا ئے ۔

 

