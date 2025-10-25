لاہور روڈ پر مسافر بس کی ٹکر ،موٹر سائیکل سوار جاں بحق
25 سالہ شہریار موقع پر دم توڑ گیا ،زخمی مخدوم بلال ہسپتال منتقل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لاہور روڈ پر بھاگٹا نوالہ کے قریب مسافر بس اور موٹرسائیکل میں میں تصادم کے نتیجہ میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق .ایک شخص زخمی ہو گیا ،ریسکیو حکام کے مطابق مرنے والے موٹر سائیکل سوار کی شناخت 25 سالہ شہریار کے نام سے ہوئی جو سیال موڑ کا رہائشی ہے ، جبکہ ریسکیو ٹیم نے اطلاع ملنے پر جائے وقوعہ پر پہنچ کر متوفی کی میت اور زخمی مخدوم بلال ہسپتال منتقل کر دیا جبکہ پولیس مصروف عمل ہے ۔