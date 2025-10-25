صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور روڈ پر مسافر بس کی ٹکر ،موٹر سائیکل سوار جاں بحق

  • سرگودھا
لاہور روڈ پر مسافر بس کی ٹکر ،موٹر سائیکل سوار جاں بحق

25 سالہ شہریار موقع پر دم توڑ گیا ،زخمی مخدوم بلال ہسپتال منتقل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لاہور روڈ پر بھاگٹا نوالہ کے قریب مسافر بس اور موٹرسائیکل میں میں تصادم کے نتیجہ میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق .ایک شخص زخمی ہو گیا ،ریسکیو حکام کے مطابق مرنے والے موٹر سائیکل سوار کی شناخت 25 سالہ شہریار کے نام سے ہوئی جو سیال موڑ کا رہائشی ہے ، جبکہ ریسکیو ٹیم نے اطلاع ملنے پر جائے وقوعہ پر پہنچ کر متوفی کی میت اور زخمی مخدوم بلال ہسپتال منتقل کر دیا جبکہ پولیس مصروف عمل ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

جلا لپور جٹاں:میونسپل کمیٹی کی غفلت،سٹریٹ لائٹس طویل عرصہ سے خراب

پنک موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا قیام خواتین کے اعتماد کی پہچان:سی ٹی او

ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی ، نالیوں کی ڈی سلٹنگ کا جائزہ

650لٹر ملاوٹی دودھ، 300کلو ایکسپائرڈ سنیکس تلف

ڈپٹی کمشنر نوید احمد کا دیہی مرکز صحت قلعہ دیدار سنگھ کا دورہ

وزیرآباد :سیلاب متاثرین میں امدادی پیکج کی تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن