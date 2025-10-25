صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیرقانونی نجی ہائوسنگ سکیم کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا

  • سرگودھا
غیرقانونی نجی ہائوسنگ سکیم کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا

سرکاری فیسیں ہڑپ کرنے ،بغیر منظوری پلاٹ فروخت کرنے کا الزام

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلع کونسل کی جانب سے کروڑوں روپے کی سرکاری فیسیں ہڑپ کرنے اور بغیر منظوری کے پلاٹ فروخت کر کے لوگوں سے لوٹ مار کرنے پر غیر قانونی نجی ہاؤسنگ سکیم کے مالکان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا،ایف آئی آر کے مطابق نجی ہاؤسنگ سکیم کے ایم ڈی محمد عمران و دیگر نے بغیر منظوری عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے جعلی کاغذات تیار کر کے کروڑوں روپے کی فائلیں مرتب کر کے فروخت کیں کروڑوں روپے خورد برد کر لئے ،کنورنشن فیس کی مد میں چار کروڑ6لاکھ 98ہزار روپے اور منظوری فیس کی مد میں 6لاکھ 96ہزار روپے کا سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا، عوامی مفادات کے تحفظ کیلئے 42کروڑ روپے سے زائد مالیت کی 36کینال سے زائد اراضی جو کہ ضلع کونسل کے نام کرنا تھی وہ بھی سرکاری تحویل میں نہیں دی گئی اور مجموعی طور پر قومی خزانے کو 46کروڑ78لاکھ 34ہزار روپے کا نقصان پہنچایا ہے ۔ 

 

