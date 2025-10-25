صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھریلو حالات سے دل برداشتہ 6بچوں کے با پ ٹیچر کی خودکشی

  • سرگودھا
گھریلو حالات سے دل برداشتہ 6بچوں کے با پ ٹیچر کی خودکشی

46 سالہ رانا محمد اکبر علی سکول حاضری لگا کر واپس گئے ،زہریلی گولیاں کھا لیں

سلانوالی(نمائندہ دنیا )گھریلو حالات سے دل برداشتہ سکول ٹیچر نے زہریلی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی ، 46 سالہ رانا محمد اکبر علی ایک عرصہ سے گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 1 میں تعینات تھے ،تفصیلات کے مطابق سلانوالی کے رہائشی رانا محمد اکبر علی گزشتہ روز ڈیوٹی پر آئے اور حاضری لگائی اور سکول سے چلے گئے اور گندم میں رکھنے والی زہریلی گولیاں کھا لیں ، حالت خراب ہونے پر فوری طور پر ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی پہنچایا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکے ،متوفی سکول ٹیچر چھ بچوں کے باپ تھے جن میں تین بیٹیاں اور تین بیٹے شامل ہیں، میت سرسری ڈاکٹری ملاحظہ کے بعد ورثاء کے حوالہ کر دی گئی جسے سپرد خاک کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

محکمہ اطلاعات کے دستاویزی سمیت چار فلمی منصوبے مکمل

گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں 11سال سے ناکارہ مشین کارآمد بنادی گئی

مختلف برانڈز کے 3ہزار 650 غیر ملکی استعمال شدہ ٹائر برآمد

شہری 8لاکھ ڈالرکی ڈیجیٹل کرنسی سے محروم

مالکوں کو کروڑوں کا چونا لگانے والا گھریلو ملازم گرفتار

ایئرپورٹ خودکش حملہ ، مفرور دہشتگردوں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن