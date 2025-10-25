گھریلو حالات سے دل برداشتہ 6بچوں کے با پ ٹیچر کی خودکشی
46 سالہ رانا محمد اکبر علی سکول حاضری لگا کر واپس گئے ،زہریلی گولیاں کھا لیں
سلانوالی(نمائندہ دنیا )گھریلو حالات سے دل برداشتہ سکول ٹیچر نے زہریلی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی ، 46 سالہ رانا محمد اکبر علی ایک عرصہ سے گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 1 میں تعینات تھے ،تفصیلات کے مطابق سلانوالی کے رہائشی رانا محمد اکبر علی گزشتہ روز ڈیوٹی پر آئے اور حاضری لگائی اور سکول سے چلے گئے اور گندم میں رکھنے والی زہریلی گولیاں کھا لیں ، حالت خراب ہونے پر فوری طور پر ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی پہنچایا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکے ،متوفی سکول ٹیچر چھ بچوں کے باپ تھے جن میں تین بیٹیاں اور تین بیٹے شامل ہیں، میت سرسری ڈاکٹری ملاحظہ کے بعد ورثاء کے حوالہ کر دی گئی جسے سپرد خاک کر دیا گیا۔