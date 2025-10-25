صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب:اشتہاری سمیت 7گرفتار،134لٹر شراب برآمد

  • سرگودھا
محمد عمران ، چار منشیات فروش،2مشکوک افراد شامل ،مقدمات درج

خوشاب (نمائندہ دُنیا) ضلع خوشاب میں اشتہاری مجرمان، ناجائز اسلحہ اور منشیات فروشوں کے خلاف جاری خصوصی مہم کے دوران ایک خطرناک اشتہاری سمیت 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔کٹھہ سگھرال پولیس نے قتل کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری محمد عمران حسین کو دھر لیا، جس کی گرفتاری پولیس کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی تھی۔تھانہ خوشاب اور قائدآباد پولیس نے چار منشیات فروشوں سے مجموعی طور پر 134 لیٹر دیسی شراب برآمد کی جبکہ صدر پولیس جوہرآباد نے دوران گشت دو مشکوک افراد سے اسلحہ برآمد کیا۔تمام ملزمان کے خلاف متعلقہ تھانوں میں مقدمات درج کر لیے گئے ۔

 

